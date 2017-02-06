По состоянию на 20:00 воскресенья, 5 февраля, почти вся Авдеевка подключена к электроснабжению, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Оставались неподключенными только микрорайон «Юбилейный», улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая. Продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.
Для проведения работ по разминированию направлены 2 пиротехнические группы.
Пиротехники провели обследование дороги от села Каменка к Донецкой фильтровальной станции 3,5 км и 2,1 га территории вблизи станции.
Напомним, вчера, 5 февраля, вице-премьер-министр Геннадий Зубко доложил Президенту Петру Порошенко о восстановлении линии электроснабжения к Авдеевке.
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