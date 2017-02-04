Печерский районный суд Киева избрал директору одного из департаментов Национального банка Украины, который недавно был задержан во время получения взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В отношении трех его сообщников, которые выступали в роли посредников, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов был задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников.

Один из задержанных является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено в посольство Республики Азербайджан в Украине.

Задержанному представителю НБУ сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).