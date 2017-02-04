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Футболист сборной Украины и испанского «Бетиса» Роман Зозуля не желает возвращаться в клуб второго испанского дивизиона «Райо Вальекано». Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Вчера было совещание Федерации футбола Испании, ассоциации футболистов Испании и руководства «Райо Вальекано». В принципе, они мне дали ясно понять, что у меня есть два варианта. Первый: играть за «Райо» и мне предоставят охрану, мне, моей семье. И я спросил: как вы видите, что я буду вести свою дочь в садик с охраной, я поеду, и как дочь будет в саду? Они мне отвечают, что мы и дочери дадим охрану в саду. Второй вариант: возвращаться в «Бетис» и просто тренироваться. Другие варианты могут решить ФИФА или УЕФА. Они больше ничего решить не могут», - рассказал Зозуля.

«Я спросил: как они видят, что мне надо играть в футбол, а со мной охрана ... мне надо думать о безопасности своей семьи. Они говорят, что, если что-то случится, тогда поедешь в «Бетис», попробуй неделю-две. Говорю - вы предлагаете мне, чтобы я попытался играть под угрозой своей семьи? Ну, других вариантов нет. Думай. Такой разговор. Я сказал, что до понедельника подумаю и отвечу. Но здесь ответ очевиден и понятен», - объясняет свою позицию футболист.

Зозуля также добавил, что и в самом клубе уже не хотят его видеть: «Было руководство «Райо», и как я видел по их выражению, они также боятся и не хотят, чтобы я вернулся. Они просто этого сказать не могут. Потому что может быть все против них».

Напомним, что 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак. Если Зозуля окончательно откажется от аренды в «Райо», то он уже не сможет сыграть в этом сезоне на клубном уровне, потому что дважды менял команду.
ForUm

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