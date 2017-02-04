Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 112 Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что разговор с Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее в Администрации Президента Украины заявили, что дата визита Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с Трампом прорабатывается. Это может произойти в феврале.