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Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 112 Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что разговор с Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее в Администрации Президента Украины заявили, что дата визита Порошенко в Соединенные Штаты Америки для возможной встречи с Трампом прорабатывается. Это может произойти в феврале.
ForUm

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