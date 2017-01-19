Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце.
Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.
«В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США», - сказал Порошенко, добавив, что «абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным».
Как известно, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу со своим новым американским коллегой впервые после их разговора, во время которого Президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.
«Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча, учитывая мое впечатление о телефонном разговоре», - сказал он.
По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что договорился о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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