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Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор бывшего главы так называемого народного совета «ДНР» Андрея Пургина и депутата «ДНР» Татьяны Дворядкиной, который подтверждает обстрелы членами НВФ украинской территории из жилых кварталов Донецка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Перехваченные разговоры легализованы следствием и будут приобщены к уголовному делу о создании террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ.
ForUm

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