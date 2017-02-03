Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Как говорится на сайте СК РФ, «дело открыто по факту гибели мирного населения в результате артиллерийских обстрелов Донецка украинскими военнослужащими».

По данным российского следствия, в период с 1 по 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка.

В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее СМИ «ДНР» и России сообщили, что 2 февраля по Донецку украинской армией была применена баллистическая ракета «Точка-У». Минобороны Украины отрицает причастность к обстрелу.

Следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

Так, в начале ноября 2016 года СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 4 командиров подразделений Вооруженных сил. Затем в РФ им заочно предъявили обвинения.