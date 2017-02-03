Повышение с 1 января 217 года минимальной заработной платы общая численность сотрудников формального сектора экономики может сократиться на 630 тысяч человек. Об этом говорится в инфляционном отчете, обнародованном на официальном сайте НБУ.

По оценкам регулятора, на рынок труда будут одновременно влиять противоположные по своему действию эффекты. «Повышение минимальной заработной платы приведет к росту номинальной заработной платы в 2017 году в среднем на 23% (существенно более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее). Для низкооплачиваемых работников такой рост будет существенным (на 45%). Предприятия также ожидают роста себестоимости производства продукции во всех видах деятельности в первую очередь за счет повышения расходов на оплату труда», – подчеркнули в НБУ.

По оценкам Нацбанка, рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

«Общая численность сотрудников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения минимальной заработной платы составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек). Снижение официальной занятости будет непропорциональным – в большей степени произойдет за счет малого и среднего предпринимательства и физических лиц-предпринимателей, прежде всего это объясняется почти двукратным увеличением налогового давления на предприятия на едином налоге. Однако частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости. Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части тех отчаявшихся людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться», – говорится в сообщении.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 п.п. по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10-процентному уровню безработицы по методологии МОТ.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.