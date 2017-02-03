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Ситуация на Донбассе из региональной проблемы вновь стала вопросом международного мира и безопасности, поэтому на востоке Украины необходимо введение миротворческой миссии ООН. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, комментируя результаты вчерашнего экстренного заседания Совбеза ООН, сообщает ЛІГА.net.

«Очень важно, что вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация находится фактически в изоляции на международной арене по вопросу Донбасса», - отметил он.

Елисеев подчеркнул, что по итогам вчерашних дебатов также обрабатывается возможность принятия заявления Совета безопасности.

«Очень важно, что сегодня ситуация на Донбассе снова вышла в плоскость не только как региональная проблема, но и как проблема международного мира и безопасности. Поэтому, по нашему мнению, в условиях, когда немного буксует идея разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что, возможно, эти дебаты снова привлекут внимание к идее украинской стороны о разворачивании миротворческой миссии ООН на Донбассе», - подчеркнул он.

Елисеев добавил, что это станет тестом для Российской Федерации. «Если действительно, как она заявляет, выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то если она наложит вето на такое решение, она реально покажет свое реальное отношение к ситуации на Донбассе», - отметил он.

Напомним, 3 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась эскалация на Донбассе, представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.
ForUm

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