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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составила 67,54 млрд долл., что на 1,19% меньше показателя на начало месяца.

По данным Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец ноября составила 1,729 трлн грн, что на 0,79% меньше показателя на начало месяца, сообщает УНИАН.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-ноябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 3,1%, или на 2,03 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 9,96%, или на 156,7 млрд грн.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец октября 2016 года составляла 68,35 млрд долл.
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