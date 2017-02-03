Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что данные действия - формальные, они не сигнализируют об ослаблении санкций.

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать данный указ Минфина США в качестве сдвига в политике по отношению к РФ, он заявил: «Нет. Это, насколько я понимаю, формальный курс действий», сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Также Спайсер посоветовав обратиться за подробными комментариями в Минфин США.

Напомним, 2 февраля Минфин США опубликовал документ, в котором отмечается, что «действия и сделки с участием ФСБ России «за определёнными исключениями» теперь разрешаются». То есть фактически власти США приняли решение смягчить санкции в ФСБ РФ.