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Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что данные действия - формальные, они не сигнализируют об ослаблении санкций.

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать данный указ Минфина США в качестве сдвига в политике по отношению к РФ, он заявил: «Нет. Это, насколько я понимаю, формальный курс действий», сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Также Спайсер посоветовав обратиться за подробными комментариями в Минфин США.

Напомним, 2 февраля Минфин США опубликовал документ, в котором отмечается, что «действия и сделки с участием ФСБ России «за определёнными исключениями» теперь разрешаются». То есть фактически власти США приняли решение смягчить санкции в ФСБ РФ.

 
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