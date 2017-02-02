Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом сказала на брифинге первый заместитель Наталья Севостьянова, передают Украинские Новости.

Она отметила, что Минюст около полугода отрабатывал процедуру продажи старых СИЗО в Киеве и Львове и решил провести ее по принципу государственно-частного партнерства.

«Этот конкурс сейчас начинается», - сказала Севостьянова.

В четверг, 2 февраля, Минюст начал сбор проектных предложений по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове.

Планируется, что новые СИЗО будут построены во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30 и в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи.

Также Минюст ожидает большого количества участников инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО.

«Ожидаем, что наши предложения откликнутся многие инвесторы», - отметила она.

Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для проживания людей.

В свою очередь заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что инвестконкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития – IISS.

Сначала Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных.

После этого территория и помещения СИЗО в центре Киева и Львова будут переданы компании-победителю инвестконкурса.

Минюст также заявляет, что здания Лукьяновского СИЗО не являются историческими памятниками.

При этом Севостьянова допускает, что победитель инвестконкурса не будут сносить здание Лукьяновской тюрьмы, учитывая ее историческое значение, и сделает из него, например, музей.

Напомним, Министерство юстиции прогнозирует перемещение Киевского (Лукьяновского) СИЗО за пределы Киева до 2019 года.