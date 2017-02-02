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Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА для принятия по делу перехода футболиста Романа Зозули в клуб «Райо Вальекано», который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, объективного и справедливого решения. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

«Ситуация, в которой оказался игрок национальной сборной команды Украины Роман Зозуля, вызывает глубокое возмущение всей отечественной футбольной общественности. Руководство ФФУ внимательно изучило все обстоятельства скандала вокруг заблокированного перехода игрока «Бетиса» в мадридский клуб «Райо Вальекано» и планирует принять адекватные меры, чтобы помочь нашему спортсмену», - отмечается в сообщении.

«Зозуля никогда ни своими словами, ни поступками не давал оснований считать его сторонником неонацистских идей. Сейчас он стал заложником форс-мажорных обстоятельств», - заявили в ФФУ.

Национальная ассоциация надеется на оперативную реакцию руководства Королевской испанской футбольной федерации и ФИФА относительно ситуации с игроком. Также Федерация будет настаивать на дипломатическом и информационном содействии в этой истории со стороны украинского посольства в Испании.

«Наша позиция остается однозначной и жесткой: украинский футболист должен получить право на участие в официальных соревнованиях в сезоне 2016/2017 годов», - резюмировали в ФФУ.

Напомним, Зозуля на правах аренды должен был играть за «Райо Вальекано». Он приехал в команду  в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь.

Поскольку Зозуля не сыграл ни минуты за «Райо Вальекано» в официальных матчах, клуб может вернуть его «Бетису» прямо сейчас, избежав финансовых санкций. При этом сам футболист не сможет играть в официальных матчах до конца сезона, ведь по его ходу он числился сразу в трех клубах — «Днепре», «Бетисе» и «Райо».

В «Бетисе» заявили, что вернут футболиста обратно.
ForUm

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