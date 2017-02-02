Назначенное на четверг, 2 февраля, заседание коллегии судей Малиновского райсуда Одессы не состоялось из-за неявки судьи Алексея Старикова и запасного судьи, сообщает Укринформ.

Слушание по делу в очередной раз не состоялось из-за организационных неувязок. Если предыдущие заседания коллегия судей Малиновского райсуда Одессы неоднократно переносила из-за неявки адвокатов и освобожденных из-под стражи подсудимых, которым инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади), то 2 февраля в зал заседаний не явился из-за болезни член судебной коллегии Стариков.

Также не прибыл и запасной судья, участвующий в заседаниях, в соответствии со ст. 320 Уголовно-Процессуального кодекса Украины.

Председатель на процессе Виктор Корой озвучил постановление о переносе слушания по делу 2 мая на пятницу, 10 февраля.

Как сообщалось, из-за игнорирования заседания суда 22 декабря двумя подсудимыми и некоторыми адвокатами коллегии судей Малиновского райсуда Одессы пришлось перенести очередное слушание на январь, а 26 января коллегия по той же причине перенесла заседание суда на 2 февраля.

На предыдущем заседании 26 января судебная коллегия вынесла решение о наложении штрафа в размере 1600 грн на обвиняемого Владислава Ильницкого за неявку в суд и непредоставление больничного.

2 декабря 2016 года коллегия судей Малиновского райсуда решила заново рассмотреть резонансное дело 2 мая в части событий на Греческой площади с учетом обновления своего состава, а именно из-за замены одного из членов коллегии в связи с болезнью.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.