Россия инициировала обострение ситуации в Авдеевке для того, чтобы побудить США и мир к «диалогу».

Такое мнение высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу, убили десятки военных и гражданского населения в Авдеевке, чтобы побудить США и мир к «диалогу». Военные преступники, убийцы», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обострение на линии соприкосновения в зоне АТО — это лишний повод для возобновления диалога и сотрудничества между РФ и США.