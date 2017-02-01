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ФК «Динамо» подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пантич родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.

Воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского «Рада». Выступая за «Рад», провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградским клубом «Црвена Звезда». За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он выступал преимущественно за другие клубы Примеры на правах аренды.

Еще в составе «Рада» дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча, выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле – центральный защитник.

Новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.
ForUm

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