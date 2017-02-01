ФК «Динамо» подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Пантич родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.
Воспитанник футбольной школы клуба «Партизан». На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского «Рада». Выступая за «Рад», провел 26 матчей в сербской Суперлиге.
31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградским клубом «Црвена Звезда». За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.
В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он выступал преимущественно за другие клубы Примеры на правах аренды.
Еще в составе «Рада» дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча, выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.
Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле – центральный защитник.
Новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время