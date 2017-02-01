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В Дрогобыче полиция возбудила уголовное производство по факту хулиганских действий во время сессии горсовета.

По данным отдела коммуникации полиции Львовской области, инцидент произошел 31 января.

В сессионный зал зашла группа лиц во главе с местной жительницей. Женщина забросала президиум яйцами.

Указанные граждане пытались сорвать сессию.

«Гражданка перекрикивала мэра, подстрекала присутствующих к нарушению общественного порядка, а затем забросала президиум яйцами, которые принесла с собой», - заявил сотрудник горсовета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится проверка.
ForUm

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