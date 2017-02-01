Граждане Украины, которые планируют оформлять визы США, должны будут пройти обязательное личное интервью в консульском учреждении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с обнародованием указа президента США «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» от 27.01.2017 г. сообщаем, что статьей 8 указа вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу», – отметили в ведомстве.

В то же время, по данным департамента, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью.

«Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведении собеседования с уполномоченным сотрудником американского консульства», – сказано в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен.