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Вчера вечером незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста «Марьинка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Огонь террористы открыли в 18:40 из стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту «Марьинка» не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
ForUm

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