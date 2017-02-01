также в разделеПолитика
Предложение по Ассоциации Украина-ЕС зарегистрировано в парламенте Нидерландов 4
Гройсман: Авдеевка обеспечена всем необходимым 13
Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление по Донбассу 236
НАТО: Российская агрессия в Украине усилила Альянс 61
Украина дополнит иск против России в Гаагу материалами об Авдеевке 53
Порошенко: Украинские военные блестяще защищают позиции под Авдеевкой 233
Гройсман о работе Балчуна: Если он не устраивает, то разрываем контракт 70
Гройсман хочет за 3 года покончить с очередями в детсады 25
Ельченко обратился к генсеку ООН из-за обстрелов Авдеевки 92
Порошенко и Меркель обсуждали привлечение США к переговорам по Донбассу 74
Гройсман: Дефицита лекарств в этом году не будет 124
Порошенко требует созвать Трехстороннюю контактную группу из-за Авдеевки 171
Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки 431
Геращенко об обострении на Донбассе: Это такая ФСБшная тактика 128
Кононенко не обращался в ГПУ в связи с отравлением ртутью 21
ГПУ гарантирует Януковичу круглосуточную охрану 33
Госфинмониторинг: Янукович и экс-чиновники «отмыли» 200 миллиардов 45
Меркель обеспокоена: На Донбассе снова гибнут солдаты 91

Украина начала председательство в Совете Безопасности ООН, сообщил Президент Петр Порошенко.

«С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в РБ в феврале», - говорится в Twitter Главы государства.

 


 

Как известно, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН на 2016-2017 годы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Ботинки зимние