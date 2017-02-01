Украина начала председательство в Совете Безопасности ООН, сообщил Президент Петр Порошенко.
«С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в РБ в феврале», - говорится в Twitter Главы государства.
Відсьогодні новий відповідальний етап нашої роботи в Раді Безпеки ООН – розпочинається головування України в РБ у лютому— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 февраля 2017 г.
Как известно, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН на 2016-2017 годы.
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