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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту получения судьей Жовтневого районного суда Днипра неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

«31 января 2017 года прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинительное заключение направлено в суд», - говорится в сообщении.

Судье инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»). В случае признания виновности лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

По версии следствия, судья пытался повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области относительно совершения действий, направленных на непривлечение лица к уголовной ответственности.

Напомним, упомянутого судью из Днипра разоблачили на месте преступления и задержали 7 октября 2016 года.

Это задержание стало первым после вступления в силу 30 сентября 2016 года изменений в Конституцию Украины и новой редакции Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», позволяющих задерживать судей на месте преступления или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
ForUm

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