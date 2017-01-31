По факту нападения на депутата Днипровского горсовета открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.
31 января около полуночи на пр. А. Поля трое неизвестных нанесли депутату городского совета, председателю постоянной комиссии Днипровского горсовета по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления Артему Хмельникову телесные повреждения.
В больнице пострадавшему был поставлен диагноз – ушиб мягких тканей головы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
На данном этапе сотрудники уголовной полиции отрабатывают место совершения уголовного преступления, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, подозреваемых в преступлении.
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