также в разделеПолитика
Украина дополнит иск против России в Гаагу материалами об Авдеевке 11
Порошенко: Украинские военные блестяще защищают позиции под Авдеевкой 81
Гройсман о работе Балчуна: Если он не устраивает, то разрываем контракт 28
Ельченко обратился к генсеку ООН из-за обстрелов Авдеевки 70
Порошенко и Меркель обсуждали привлечение США к переговорам по Донбассу 64
Гройсман: Дефицита лекарств в этом году не будет 121
Порошенко требует созвать Трехстороннюю контактную группу из-за Авдеевки 168
Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки 423
Геращенко об обострении на Донбассе: Это такая ФСБшная тактика 108
Кононенко не обращался в ГПУ в связи с отравлением ртутью 20
ГПУ гарантирует Януковичу круглосуточную охрану 29
Госфинмониторинг: Янукович и экс-чиновники «отмыли» 200 миллиардов 44
Меркель обеспокоена: На Донбассе снова гибнут солдаты 91
Качиньский: Отношения Украины и Польши под вопросом 196
Песков: США против застоя в украинском «кризисе» 67
Порошенко призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом 37
СНБО: Украина – испытательная площадка для России 71
Мнение: Если политика блокируют, значит, он неудобен власти 64

Местные органы власти должны сконцентрироваться над тем, чтобы в среднесрочной перспективе в течение 3 лет ликвидировать очереди детей в дошкольные учебные заведения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая круглый стол по обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Надо очень четко ставить задачи для местных органов власти – в среднесрочной перспективе 3 года покончить с очередью в детские сады», - подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что общая очередь в детские сады в стране составляет 79 тыс. детей. В 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

«Не может 79 тыс. детей стоять в очередях. Это недопустимо, когда дети дома теряют возможности для подготовки, обучения, каких-то базовых вещей. В течение своей жизни мы можем закончить несколько учебных заведений, а в садик и среднюю общую школу можно пойти только раз», - заявил Гройсман.

Премьер убежден, что дошкольное образование является чрезвычайно важным элементом реформы системы образования и науки в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние