Местные органы власти должны сконцентрироваться над тем, чтобы в среднесрочной перспективе в течение 3 лет ликвидировать очереди детей в дошкольные учебные заведения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая круглый стол по обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Надо очень четко ставить задачи для местных органов власти – в среднесрочной перспективе 3 года покончить с очередью в детские сады», - подчеркнул глава правительства.

Он сообщил, что общая очередь в детские сады в стране составляет 79 тыс. детей. В 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

«Не может 79 тыс. детей стоять в очередях. Это недопустимо, когда дети дома теряют возможности для подготовки, обучения, каких-то базовых вещей. В течение своей жизни мы можем закончить несколько учебных заведений, а в садик и среднюю общую школу можно пойти только раз», - заявил Гройсман.

Премьер убежден, что дошкольное образование является чрезвычайно важным элементом реформы системы образования и науки в Украине.