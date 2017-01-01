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Президент Украины Петр Порошенко поручил повысить размер доплат военным, находящимся на передовой. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии – линии соприкосновения – до 6 тыс. грн. А военнослужащим, которые находятся на второй линии – до 2,4 тыс. грн», - заявил Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область 31 декабря.

«Я убежден в том, что мы должны создавать и финансовую, и материальную мотивацию для того, чтобы надежно были защищены и обеспечены украинские военнослужащие. Сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков, деньги украинского государства, в первую очередь на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность», - подчеркнул Президент.
ForUm

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