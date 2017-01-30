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Польский институт национальной памяти обнародовал базу данных, содержащую имена примерно 8,5 тысяч эсэсовцев, которые были охранниками в концентрационном лагере Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Об этом сообщила местная газета Rzeczpospolita.

В базе данных также содержится информация, касающаяся персонала концлагеря Аушвиц, служившего в караульном батальоне, в шести отделениях администрации лагеря и других его отделах и ветвях.

По словам президента Польского института национальной памяти Ярослава Шарека, институт планирует постепенно пополнять базу данных за счет имен охранников немецких концентрационных лагерей, передает 112 Украина.

«Мы начинаем реализацию большого проекта. Начнем с Аушвица, но в дальнейших планах у нас развитие этой базы также за счет информации о других немецких нацистских концентрационных лагерях», – добавил он.

В базе данных есть не только биографические данные, но и фотографии, и судебные приговоры в отношении офицеров СС. Кроме того, несколько десятков бывших сотрудников живы до сих пор.

Напомним, лагерь смерти Освенцим – комплекс немецких концлагерей, располагавшийся в 1940—1945 годах к западу от генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера был присоединен к территории Третьего Рейха, в 60 км к западу от Кракова.

По некоторым оценкам, в Освенциме около 1 млн евреев, 70-75 тыс. поляков, 21 тыс. человек ромской национальности и около 15 тыс. советских военнопленных были убиты. В общей сложности около 1 млн 100 тыс. человек были убиты в лагере в период его эксплуатации.

Лагерь освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей зарегистрирован в Государственном реестре музеев Польши.
ForUm

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