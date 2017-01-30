также в разделеОбщество
Запорожский доцент прятал взятки в Уголовном кодексе 10
НАПК предлагает повысить штрафы для партий 10
Суд признал бездеятельность Садового по свалке в Грибовичах 24
Адвокатам Януковича вручили уведомление о подозрении в госизмене 20
6-летнего мальчика в Днипре подстрелил его сверстник 20
На счетах «чиновников» «Л/ДНР» за год заблокировали 28 миллионов 16
Полторак: НВФ обстреливают Авдеевку из запрещенного оружия 47
В Авдеевку направили дополнительный отряд полицейских 36
Церцвадзе попросил статус беженца 31
НВФ не дают ремонтникам восстановить электроснабжение Авдеевки 33
Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу 193
СБУ отвергает обвинения в «крышевании» торговли с ОРДЛО 71
Под Авдеевкой взяли в плен члена НВФ 66
Дело на Плотницкого за сбитый Ил-76 направили в суд 92
В Авдеевке приостановили бюджетные выплаты 67
Торговая блокада Донбасса: на Луганщине неизвестные перерезали ж/д пути 120
Разведка: Во время боев под Авдеевкой убиты 15 членов НВФ 86
Застрелившийся СБУшник оставил предсмертную записку 233

Украина представила слоган и логотип музыкального конкурса «Евровидение-2017», сообщается на сайте канал «UA:Первый».

Девизом конкурса будет фраза «Celebrate Diversity» («Шануймо розмаїття»), что можно перевести как «Цените многообразие».

В основе логотипа – традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женским украшением, но и оберегом. Неповторимости украшению добавляет то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что «Celebrate Diversity» дополняет прошлогоднюю тему «Come Together» («Объединяемся»).

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

182
Теги
Ботинки зимние