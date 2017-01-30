Украина представила слоган и логотип музыкального конкурса «Евровидение-2017», сообщается на сайте канал «UA:Первый».

Девизом конкурса будет фраза «Celebrate Diversity» («Шануймо розмаїття»), что можно перевести как «Цените многообразие».

В основе логотипа – традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женским украшением, но и оберегом. Неповторимости украшению добавляет то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что «Celebrate Diversity» дополняет прошлогоднюю тему «Come Together» («Объединяемся»).

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.