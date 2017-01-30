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Министр внутренних дел Арсен Аваков за время своей работы на посту главы МВД вручил 1322 единицы наградного оружия. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Министр внутренних дел имеет право принимать решение о награждении гражданских и служащих Украине рядовых и офицеров - за особые заслуги. Я этим правом активно пользуюсь. Ибо наградное оружие в сегодняшней ситуации – одна из самых желанных наград для отличившихся», – отметил он.

По словам министра, с 2004 по 31 декабря 2016 года разными министрами МВД Украины было вручено 2230 единиц наградного оружия. «2004 – 158, 2005 – 113, 2006 – 50, 2007 – 9, 2008 – 61, 2009 -227, 2010 -77, 2011 – 75, 2012 – 53, 2013 – 85. И мои награждения: 2014 – 572, 2015 – 358, 2016 – 392. Я вручил за 2014-2016 годы 1322 единицы наградного оружия. Больше всех министров вместе взятых. И считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно, и был горд за каждого, кому вручал оружие», – подчеркнул Аваков.

«Цифры по категориям награжденных: 658 – рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД; 208 – рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД; 134 – волонтерам и общественным деятелям; 112 – депутатам Верховной Рады Украины двух последних созывов (2014 -46, 2015 – 34, 2016 – 32); 54 - служащим УГО; 35 – сотрудникам местной исполнительной власти в том числе Донецкой и Луганской обл.; 22 – сотрудникам прокуратуры и военной прокуратуры Украины; 21 – рядовым и офицерам Государственной пограничной службы; 19 – сотрудникам Кабинета министров Украины; 13 – бойцам и офицерам Министерства обороны Украины; 13 – сотрудникам Администрации Президента Украины; 12 – сотрудникам СБУ; 6 – работникам аппарата СНБО; 6 – спортсменам, артистам и представителям творческих профессий; 5 – сотрудникам Нацбанка Украины; 4 – офицерам службы чрезвычайных ситуаций Украины», – сообщил глава МВД.

Он отметил, что МВД приняло решение не обнародовать полные списки награжденных, так как в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, участвующих в специальных военных и полицейских операциях и обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности или их личной безопасности. «В ряде случаев, с согласия награждаемых мы делаем это публично, в ряде – закрываем информацию. Во всех ситуациях, кроме ситуаций награждения офицеров разведки и действующих под прикрытием – мы предоставляем награжденным возможность самостоятельно решить – будет ли информация о награждении публичной», – заявил министр.

По его словам, наградной фонд оружия формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупок на казенном предприятии МВД «Форт» (незначительно) и поступлений в порядке действия закона о благотворительности – когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок.

Аваков также подчеркнул, что кроме министра МВД, наградное оружие имеют право вручать – Президент Украины, министр обороны, глава СБУ.

«Еще важный момент. Наградное оружие – не есть собственность получившего его гражданина, не продается и не передается третьему лицу, не передается по наследству. После смерти награжденного – оружие возвращается государству», – подытожил он.

Напомним, ранее СМИ назвали фамилии 400 человек, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.
ForUm

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