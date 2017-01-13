Глава МВД Арсен Аваков подарил на 50-летний юбилей Президенту Петру Порошенко изысканный пистолет от американской компании Сabot Gun «Jones 1911». Об этом идет речь в статье Украинской правды «Наградной фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов».

В целом в публикации названы фамилии 400 человек, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

Оружие разных модификаций было подарено Александру Турчинову, Владимиру Гройсману, Арсению Яценюку, Валерии Гонтаревой, Андрею Парубию, Сергею Пашинскому, Остапу Семераку та Павлу Петренко, другим народным депутатам и чиновникам.

Отмечается, что Турчинов получал по одному пистолету от Авакова на каждой из своих должностей после Майдана: и как и.о. президента, и как спикер ВР, и как секретарь СНБО.

Также «Форт 9» достался главе НБУ Валерии Гонтаревой, Beretta PX4 экс-главе АП Борису Ложкину.

Кроме того, Taurus РТ 809 получил Грынив, который тогда был заместителем главы АП, а ныне глава фракции БПП. В январе 2015 года Аваков подарил сразу два пистолета - АПС и Маузер - своему другу депутату Игорю Котвицкому, которого обвиняли в том, что вывел $40 млн в Панаму.

Гройсману Аваков также подарил четыре единицы оружия: три из них он получил на должности вице-премьера, а один как спикер ВР.

«Самый оригинальный подарок от Авакова получил Арсений Яценюк. 20 мая 2015 года глава МВД наградил своего соратника по партии и тогдашнего шефа легендарным 56-П-421 - пулеметом Максима», - говорится в метериале.

Полноценный автомат Аваков также презентовал только одному своему советнику и волонтеру Юрию Касьянову, ему достался модернизированный автомат Калашникова.

«Но самым неожиданным было то, что штурмовку, которой обычно пользуются бойцы различных спецподразделений, Аваков подарил депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому», - указано в статье.