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Народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко подтвердил, что его коллега Игорь Кононенко проходит лечение из-за отравления. Об этом Гончаренко написал в Facebook.

«Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся», - отметил он.

По словам Гончаренко, Кононенко не хотел распространять эту информацию. «Из произошедшего он не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял. Продолжает активно работать и в партии, и в парламенте», - заверил нардеп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Кононенко обнаружили отравление ртутью.
ForUm

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