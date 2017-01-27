Материалы дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в ближайшее время передадут на ознакомление его защите. Об этом во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 5 канал.

По его словам, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу, председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Начало судебного разбирательства прогнозируют на март этого года.

«С марта на экранах всей страны открытый, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, которое позволило Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс. Это поставит точку над историей диктатуры, это даст возможность конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом», - подчеркнул генпрокурор.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

По слова Луценко, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в течение февраля.