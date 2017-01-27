также в разделеОбщество
Пограничники задержали в киевских аэропортах 6 россиян 10
ОБСЕ предупреждает, что Донецкая область может остаться без воды 14
В Украине могут отменить три государственных праздника 92
Прах Александра Олеся вернули в Украину 25
Из Львова уже вывезли почти половину мусора 41
НВФ не пропустили в «ДНР» гумконвой ООН 43
Заммэра Ужгорода пришел в прокуратуру 25
Дело Онищенко: Суд арестовал экс-заместителя главы «Укргаздобычи» 119
Судья по делу Штепы взял самоотвод 35
29-летний прокурор в Кривом Роге погорел на взятке 58
26 января. Картина дня 59
СБУ не нашла общего в делах Геращенко и Шеремета 51
Грузинского добровольца Церцвадзе выпустили из Лукьяновского СИЗО 61
Судью Соломенского райсуда поймали на взятке в $22 тысячи 179
Украинская ученая получила престижную международную математическую премию 77
Повысивших цены на проезд перевозчиков могут лишить лицензии 47
Охоту на лося в Украине могут запретить на 25 лет 64
Ветераны АТО заблокировали еще одну ж/д станцию на Луганщине 199

Материалы дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича в ближайшее время передадут на ознакомление его защите. Об этом во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает 5 канал.

По его словам, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу, председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Начало судебного разбирательства прогнозируют на март этого года.

«С марта на экранах всей страны открытый, беспристрастный и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, которое позволило Путину ввести войска в Крым, а затем на Донбасс. Это поставит точку над историей диктатуры, это даст возможность конфисковать все богатства, которые находятся в Украине и арестованы за рубежом», - подчеркнул генпрокурор.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

По слова Луценко, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в течение февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние