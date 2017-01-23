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Два депутата Госдумы РФ дали показания по делу экс-президента Виктора Януковича, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года. Об этом в интервью ТСН заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм введения войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о возможном военном вторжении», - отметил он.

Как известно, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

По слова Луценко, прокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в течение февраля.
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