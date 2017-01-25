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В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова. Об этом в Twitter сообщил журналист Антон Наумлюк.

«Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек. Его хотят исключить из дела Умерова в качестве защитника. Ну и попытка запугать, чтобы не работал в Крыму по делам крымских татар», - написал он.

По информации Наумлюка, Полозова везут в управление для допроса.

Ранее Полозов, представляющий интересы зампреда Меджлиса Ильми Умерова, а также Ахтема Чийгоза и сына Мустафы Джемилева сообщил, что российская ФСБ начала следственные действия в отношении него.
ForUm

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