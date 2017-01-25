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Адвокат Николай Полозов вышел из здания российского ФСБ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода

«Полозова отпустили. Пытались допросить», – сообщил корреспондент издания.

По его словам, адвокат квалифицирует свое задержание как похищение.

Также Полозов считает, что его допрос в российском ФСБ Крыма может послужить основанием отстранить его от «дела Умерова».

«Формально, это (допрос. – Ред.) может послужить основанием для отказа допуска меня в качестве защитника по этому делу. Другой вопрос, что доказательства недопустимы, они получены незаконным способом. До момента, пока «дело Умерова» поступит в суд, необходимо доказать законность действий следователя», – сказал адвокат.

Напомним, сегодня, 25 января, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали адвоката Николая Полозова.
ForUm

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