В результате нападения боевиков «Аль-Шаабаб» на отель Dayah Hotel в Могадишо, погибли по меньшей мере 13 человек, 10 раненых. Об этом сообщил сотрудника полиции майор Мохаммед Ахмед.

«По крайней мере 13 человек, в том числе сил безопасности и гражданских лиц, погибших в двух взрывах в гостинице», - сказал майор, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Десять человек получили ранения. Количество погибших может возрасти.

Сегодня утром боевики террористической группировки Сомали «Аль-Шабаб» протаранили начиненным взрывчаткой автомобилем ворота отеля Dayah Hotel в Могадишо, а затем ворвались внутрь здания и открыли огонь.