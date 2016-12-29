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В Украине в течение двух последних месяцев зафиксировано около 6,5 тыс. кибератак.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященном принципам информационной безопасности, угрозам кибербезопасности и их нейтрализации, передает пресс-служба Главы государства.

«В целом в течение последних двух месяцев на объектах 5 ведомств и 31 государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тысяч спланированных кибератак», - сказал Порошенко.

Президент напомнил, что в результате кибератаки 6 декабря была выведена из строя сеть Государственной казначейской службы и Министерства финансов, что привело к нарушению казначейского обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств, случилось чрезвычайное происшествие в системе, где обычно совершается около 150 тысяч электронных транзакций за сутки.

Президент подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к ним напрямую или косвенно спецслужб России, которая развязала кибервойну против нашего государства.

Он также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран, в частности с такой же проблемой столкнулись Соединенные Штаты, а глава немецкой разведки заявляет о планах российских хакеров повлиять на результаты выборов в Германии, шведские спецслужбы публично признали Россию главным источником кибератак на эту скандинавскую страну.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», - сказал Порошенко.

Как сообщал ForUm, в начале декабря работа сайтов Министерства финансов и Государственной казначейской службы Украины была заблокирована.
ForUm

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