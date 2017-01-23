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В понедельник, 23 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,30/27,35 грн/долл., сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2901/29,3438 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4593/0,4607 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,3477 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 148 сделок на сумму 57,9 млн долл.

Напомним, в пятницу, 20 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,39/27,44 гривни/доллар.
ForUm

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