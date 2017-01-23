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Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса послом в Чехии.

Соответствующий указ от 23 января обнародован на сайте Главы государства.

Другим указом Порошенко уволил Перебийноса с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике.

Напомним, бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис вступил в должность посла Украины в Латвии в мае 2015 года.

 
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