Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса послом в Чехии.
Соответствующий указ от 23 января обнародован на сайте Главы государства.
Другим указом Порошенко уволил Перебийноса с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике.
Напомним, бывший спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис вступил в должность посла Украины в Латвии в мае 2015 года.
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