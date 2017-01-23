Кабинет Министров Украины до конца текущего года сформирует Службу финансовых расследований.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на правительственном семинаре «Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала», сообщает ЛІГА.net.

«В этом году, до конца года, мы создадим Службу финансовых расследований», - сказал Гройсман. Премьер добавил, что новый орган должен быть средством контроля, а не давления.

Планируется, что новое ведомство будет аккумулировать функции налоговой полиции, а также экономических подразделений силовых структур, включая МВД и СБУ.

Напомним, с 1 января налоговая милиция из-за технической ошибки Верховной Рады фактически находится вне закона. В Минфине заявили, что вскоре законопроект о создании Службы финансовых расследований будет внесен в парламент.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против создания единого органа, который будет заниматься расследованием преступлений в сфере экономики.