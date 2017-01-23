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20 января. Картина дня 100

В Страсбурге 23-27 января проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В среду, 25 января, члены ПАСЕ обсудят развитие демократии в Украине и примут соответствующую резолюцию, сообщает Укринформ.

«Парламентская ассамблея приветствует амбициозную программу реформ, которую проводит руководство Украины с целью выполнения требований, выдвинутых на протяжении Революции достоинства. ПАСЕ признает, что эти реформы проходят в сложных условиях, вызванных российской агрессией в восточной Украине и аннексией Крыма», - идет речь в проекте резолюции «Функционирование демократических институций в Украине».

В понедельник члены ПАСЕ изберут нового президента Ассамблеи.

Депутаты национальных парламентов стран-членов Совета Европы (за исключением российской делегации) также обсудят нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе, включая ситуацию в онлайн-медиа и онлайн-журналистике, а также необходимость прекращения дискриминации в киберпространстве и язык ненависти онлайн.

В качестве докладчика по этому вопросу выступает председатель украинской делегации в ПАСЕ  Владимир Арьев. В проекте резолюции, в частности, содержится требование к руководству России освободить Романа Сущенко, который незаконно арестован и заключен в Москве.

Кроме этого ПАСЕ проведет срочные дебаты по вопросам деятельности демократических институций в Турции, а также относительно ответа западных демократических ценностей на радикализацию, миграционный кризис, обеспечение безопасности и усиление политики по защите границ.

Также в фокусе внимания депутатов будет ситуация в Сирии, Ливане, гуманитарная ситуация в Секторе Газа.
ForUm

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