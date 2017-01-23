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Количество регулярных войск РФ на Донбассе составляет примерно 30% из воюющих в незаконных вооруженных формированиях. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире 112 Украина.

«Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Еще 30% - это так называемые «казачки» и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% - это граждане Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти», - заявил Тука.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.
ForUm

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