Количество регулярных войск РФ на Донбассе составляет примерно 30% из воюющих в незаконных вооруженных формированиях. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире 112 Украина.

«Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Еще 30% - это так называемые «казачки» и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% - это граждане Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти», - заявил Тука.

Ранее советник главы МВД Илья Кива заявил, что российские войска постепенно отходят с Донбасса на территорию РФ.