За прошедшие сутки члены НВФ совершили на Донбассе 41 обстрел, четверо украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке огонь вели снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

На донецком направлении НВФ применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.