Российскую олимпийскую сборную необходимо отстранить от участия в Играх 2018 и 2020 годов, если подтвердятся подозрения о наличии государственной системы допинга в стране.

С этим заявлением выступил глава немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херман.

«Необходимо, чтобы прозвучал четкий сигнал: это неприемлемо», - сказал председатель DOSB в интервью еженедельному изданию Welt am Sonntag, сообщает Немецкая волна.

«Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхенчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения в Международном олимпийском комитете», - уверен Херман.

По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

Решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже тогда имевшиеся подозрения о существовании государственной системы допинга в России, Херман назвал ошибкой. «В данных обстоятельствах российскую сборную ни в коем случае нельзя было допустить к Играм», - заявил глава DOSB, добавив, что это решение навредило имиджу МОК под руководством Томаса Баха.

Напомним, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.