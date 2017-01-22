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Президент Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, сообщает 112 Украина.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса... Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?» - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что эти политсилы призывают «вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане».

«Такая стратегия 100% к миру не приведет. Цель России - не Донецк или Луганск, цель России - вся Украина, а не только Крым или Севастополь», - сказал Президент.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Виктор Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд «болезненных компромиссов» ради завершения конфликта с РФ.
ForUm

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