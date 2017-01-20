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Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, Порошенко сказал, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой администрации США.

«Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства», - сказал он.

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

По словам Порошенко, в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

«Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности», - отметил он.
ForUm

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