Сегодня в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции.
По состоянию на 18:00 пятницы, 20 января, зафиксировано 10 обстрелов.
Так, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово, из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицком огонь вел снайпер.
На донецком направлении НВФ из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.
На луганском направлении с тех же видов вооружения – Сизое и Станицу Луганскую.
Напомним, за прошлые сутки, 19 января, незаконные вооруженные формирования 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных не было.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время