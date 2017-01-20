Сегодня в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции.

По состоянию на 18:00 пятницы, 20 января, зафиксировано 10 обстрелов.

Так, на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово, из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицком огонь вел снайпер.

На донецком направлении НВФ из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую.

На луганском направлении с тех же видов вооружения – Сизое и Станицу Луганскую.

Напомним, за прошлые сутки, 19 января, незаконные вооруженные формирования 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных не было.