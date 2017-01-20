За прошлые сутки, 19 января, незаконные вооруженные формирования 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском направлении – из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино. На донецком – из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба НВФ использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов – Новозвановку.

Напомним, 18 января члены незаконных вооруженных формирований совершили 37 обстрелов позиций сил АТО.