также в разделеОбщество
19 января. Картина дня 51
Ванесса Паради снимается в фильме о войне в Украине 38
За пропагандистскую рэп-песню радиостанцию оштрафовали на 44 тысячи 26
На Луганщине будут заочно судить 5 прокуроров-предателей 23
Минобороны РФ: Украина проинспектировала Ростовскую область 81
На Харьковщине приостановили строительство «Стены» на границе с РФ 79
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Крещения Господня и о том, как обращаться со святой водой 69
На имущество экс-владельца банка «Михайловский» наложили арест 34
Служба занятости запустила электронную очередь для безработных 56
Задержанного в Германии сына мэра Лисичанска экстрадировали в Украину 34
Садовый собрался вывозить львовский мусор в Польшу 47
«ЛНР» резко ограничила ввоз продуктов из «ДНР» 69
Укрбюро Интерпола: Табачника никогда не искали 26
Кабмин усилил соцзащиту раненых майдановцев и АТОшников 39
Государство зарегистрировало Общественное телевидение 41
ГПУ выдвинула обвинения «Беркуту» в убийстве майдановца 44
Сторонник «ЛНР» заявил, что не смог воевать против ВСУ 95
Крещенские купания для жительницы Черкасс закончились больницей 113

За прошлые сутки, 19 января, незаконные вооруженные формирования 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди наших военных нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском направлении – из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино. На донецком – из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба НВФ использовали 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов – Новозвановку.

Напомним, 18 января члены незаконных вооруженных формирований совершили 37 обстрелов позиций сил АТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Ботинки зимние