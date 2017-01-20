также в разделеОбщество
СБУ задержала чиновницу «ЛНР», пытавшуюся оформить украинскую пенсию 13
В Николаеве разоблачили перевальный пункт контрабанды кокаина в РФ 8
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра 9
Из-за курильщиков Украина теряет $3 миллиарда в год 29
Кубив заявляет о росте украинского экспорта 17
Чиновница Луганской ОВГА присвоила боле 100 тысяч бюджетных денег 45
Украинцам советуют покинуть Гамбию 66
Количество обстрелов сократилось вдвое, потерь среди бойцов АТО нет 79
19 января. Картина дня 73
Ванесса Паради снимается в фильме о войне в Украине 58
За пропагандистскую рэп-песню радиостанцию оштрафовали на 44 тысячи 54
На Луганщине будут заочно судить 5 прокуроров-предателей 69
Минобороны РФ: Украина проинспектировала Ростовскую область 148
На Харьковщине приостановили строительство «Стены» на границе с РФ 239
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Крещения Господня и о том, как обращаться со святой водой 130
На имущество экс-владельца банка «Михайловский» наложили арест 40
Служба занятости запустила электронную очередь для безработных 94
Задержанного в Германии сына мэра Лисичанска экстрадировали в Украину 45

Сотрудники военной прокуратуры задержали за получение взятки в размере 15 тыс. долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Вчера, 19.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно и по оперативным материалам УЗЭ во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (в народе взятки) в размере 15 тыс. долларов США исполняющим обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС», – отметил он.

По информации Матиоса, чиновник требовал и получил деньги от подчиненных сотрудников как ежемесячную «дань» с тех, кто пересекает таможенную границу государства.

«О поборах снизу вверх знают все – заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только сейчас. Может действительно доверие к органам правопорядка и прокуратуре по крохам растет, да и документировать поедание «кактусов» мы научились лучше?», – подчеркнул он.

Заместитель начальника Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние