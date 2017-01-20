Сотрудники военной прокуратуры задержали за получение взятки в размере 15 тыс. долларов исполняющего обязанности заместителя начальника Львовской таможни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Вчера, 19.01.2017 военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно и по оперативным материалам УЗЭ во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды (в народе взятки) в размере 15 тыс. долларов США исполняющим обязанности заместителя начальника Львовской таможни ГФС», – отметил он.

По информации Матиоса, чиновник требовал и получил деньги от подчиненных сотрудников как ежемесячную «дань» с тех, кто пересекает таможенную границу государства.

«О поборах снизу вверх знают все – заявили и процессуально дали показания отдельные смельчаки только сейчас. Может действительно доверие к органам правопорядка и прокуратуре по крохам растет, да и документировать поедание «кактусов» мы научились лучше?», – подчеркнул он.

Заместитель начальника Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия.