Спикер парламента Андрей Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады VIII созыва.

Выступая перед этим с трибуны парламента, он отметил, что слово «ответственность» является ключевым для украинского парламента и для всех депутатов.

«И то, что мы не позволили спровоцировать противостояние и дестабилизацию – заслуга всех, коллеги. Каждого, кто в первую очередь является государственником, а потом уже – членом той или иной политической партии. Мы сделали много. Но перед нами стоят еще очень важные и большие задания», - сказал Парубий.

«Задания, которые должны привести к украинской победе, освобождению украинских земель от российского оккупанта…», - сказал он, обращаясь к нардепам.

После чего объявил о закрытии пятой сессии Верховной Рады VIII созыва.

Очередная шестая сессия начнет свою работу 7 февраля 2016 года.

Как ранее сообщал ForUm, 17 января Верховная Рада Украины утвердила календарный план проведения шестой сессии.