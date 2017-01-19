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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 37 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

Двое украинских военных получили ранения.

«Так, на мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицком огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника», - говорится в сводке.

На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров НВФ обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новозвановку. Также по Новозвановке вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки.
 
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