За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 37 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

Двое украинских военных получили ранения.

«Так, на мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Талаковку, из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицком огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника», - говорится в сводке.

На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров НВФ обстреливали Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новозвановку. Также по Новозвановке вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки.

