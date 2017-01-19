Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее заседание в виду отсутствия голосов в зале, передает корреспондент ForUm’а.
Глава ВР перед началом заседания провел рейтинговое голосование, согласно которому в зале присутствовало всего 169 народных депутатов.
Следует отметить, что до этого была проведена регистрация нардепов. Согласно данным, отображенным на табло, в числе зарегистрированных насчитывалось более 300 человек.
Напомним, утреннее заседание ВР из-за отсутствия в зале депутатов также было закрыто досрочно.
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