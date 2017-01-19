Спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее заседание в виду отсутствия голосов в зале, передает корреспондент ForUm’а.

Глава ВР перед началом заседания провел рейтинговое голосование, согласно которому в зале присутствовало всего 169 народных депутатов.

Следует отметить, что до этого была проведена регистрация нардепов. Согласно данным, отображенным на табло, в числе зарегистрированных насчитывалось более 300 человек.

Напомним, утреннее заседание ВР из-за отсутствия в зале депутатов также было закрыто досрочно.